Les ateliers de l’Inter’Val Tricot pour tous Salle des fêtes de Lugos Lugos
Les ateliers de l’Inter’Val Tricot pour tous Salle des fêtes de Lugos Lugos mardi 9 juin 2026.
Lugos
Les ateliers de l’Inter’Val Tricot pour tous
Salle des fêtes de Lugos 9 Rue de la Mairie Lugos Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-09 14:00:00
fin : 2026-06-09 17:00:00
Date(s) :
2026-06-09
L’INTER’VAL
Venez tricoter, échanger des astuces et passer un bon moment !
06 22 92 79 93
linterval@valdeleyre.fr .
Salle des fêtes de Lugos 9 Rue de la Mairie Lugos 33830 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 92 79 93 linterval@valdeleyre.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Les ateliers de l’Inter’Val Tricot pour tous
L’événement Les ateliers de l’Inter’Val Tricot pour tous Lugos a été mis à jour le 2026-05-25 par OT Val de l’Eyre