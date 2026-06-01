L’été de l’Office Initiation aux échasses Lugos
L’été de l’Office Initiation aux échasses Lugos jeudi 30 juillet 2026.
Lugos
L’été de l’Office Initiation aux échasses
Lugos Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 10:00:00
fin : 2026-07-30
Date(s) :
2026-07-30
OFFICE DE TOURISME DU VAL DE L’EYRE
L’association Les Hérons du Lac vous invite à découvrir et pratiquer les échasses, une activité traditionnelle emblématique de notre territoire.
Autrefois utilisées par les résiniers pour récolter la résine en haut des pins, les échasses font aujourd’hui partie intégrante de l’héritage culturel landais. Une animation ludique et originale pour petits et grands curieux du patrimoine local !
Dès 6 ans.
Inscriptions obligatoires 05 56 88 30 11
✉️ tourisme@valdeleyre.fr .
Lugos 33830 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 88 30 11 tourisme@valdeleyre.fr
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English : L’été de l’Office Initiation aux échasses
L’événement L’été de l’Office Initiation aux échasses Lugos a été mis à jour le 2026-06-01 par OT Val de l’Eyre
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