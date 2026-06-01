L’été de l’Office Visite de l’église du Vieux Lugo, patrimoine art roman du 11ème siècle Route du Vieux Lugo Lugos

Informations pratiques

Lugos

L’été de l’Office Visite de l’église du Vieux Lugo, patrimoine art roman du 11ème siècle

Route du Vieux Lugo Eglise Saint Michel du Vieux Lugo Lugos Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 10:00:00

fin : 2026-08-21

Date(s) :

2026-08-21

OFFICE DE TOURISME DU VAL DE L’EYRE

L’association des Amis de Saint-Michel du Vieux Lugo vous propose une visite guidée de l’église Saint-Michel, classée Monument Historique, nichée en pleine forêt, au bord de la Leyre.

Ancien lieu de culte et étape jacquaire, l’église est le dernier vestige d’un village disparu, avec son cimetière encore visible.

Son emplacement isolé et chargé d’histoire en fait un véritable havre de paix, idéal pour les passionnés de patrimoine comme pour les amateurs de nature et de spiritualité.

Inscriptions obligatoires 05 56 88 30 11

✉️ tourisme@valdeleyre.fr .

Route du Vieux Lugo Eglise Saint Michel du Vieux Lugo Lugos 33830 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 88 30 11 tourisme@valdeleyre.fr

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English : L’été de l’Office Visite de l’église du Vieux Lugo, patrimoine art roman du 11ème siècle

L’événement L’été de l’Office Visite de l’église du Vieux Lugo, patrimoine art roman du 11ème siècle Lugos a été mis à jour le 2026-06-01 par OT Val de l’Eyre