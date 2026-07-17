Visite commentée d’une église médiévale, Église Saint-Michel du Vieux Lugo, Lugos

Informations pratiques

Visite commentée d’une église médiévale 19 et 20 septembre Église Saint-Michel du Vieux Lugo Gironde

Gratuit. Limité à 30 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

L’église Saint-Michel du Vieux Lugo a été bâtie au XIe siècle sur le chemin emprunté par les pèlerins se rendant à Saint-Jacques-de-Compostelle.

Elle abrite des peintures murales datant du XVe siècle.

Église Saint-Michel du Vieux Lugo Vieux Lugo, 33830 Lugos Lugos 33830 Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 57 71 93 05 https://vieux-lugo.com L’église Saint-Michel du Vieux Lugo fut bâtie au XIIe siècle, au cours de la période romane, et remaniée à partir de la période gothique. De petite dimension, massive et construite en garluche, elle est représentative des églises de la Haute Lande.

L’église est classée au titre des Monuments historiques, depuis 1957, pour son ensemble remarquable de peintures murales médiévales.

L’église de St Michel du Vieux Lugo a été bâtie au 11ème siècle sur le chemin emprunté par les pélerins se rendant à St Jacques de Compostelle. Elle abrite des peintures murales datant du 15ème…

© Jean Armynot