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Les ateliers de l’Inter’Val Tricot pour tous Salle des fêtes de Lugos Lugos

Les ateliers de l’Inter’Val Tricot pour tous Salle des fêtes de Lugos Lugos

Les ateliers de l’Inter’Val Tricot pour tous Salle des fêtes de Lugos Lugos mardi 23 juin 2026.

Lieu : Salle des fêtes de Lugos

Adresse : 9 Rue de la Mairie

Ville : 33830 Lugos

Département : Gironde

Début : mardi 23 juin 2026

Fin : mardi 23 juin 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Lugos

Les ateliers de l’Inter’Val Tricot pour tous

Salle des fêtes de Lugos 9 Rue de la Mairie Lugos Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-23 14:00:00
fin : 2026-06-23 17:00:00

Date(s) :
2026-06-23

L’INTER’VAL

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English : Les ateliers de l’Inter’Val Tricot pour tous

L’événement Les ateliers de l’Inter’Val Tricot pour tous Lugos a été mis à jour le 2026-05-25 par OT Val de l’Eyre

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