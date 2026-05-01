Les ateliers de l’Outilthèque fabrication d’une lampe Outhilthèque Belin-Béliet

Belin-Béliet

Les ateliers de l’Outilthèque fabrication d’une lampe

Outhilthèque 3 Rue Alain Peronnau Belin-Béliet Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-06 14:00:00

fin : 2026-05-06 17:00:00

Date(s) :

2026-05-06 2026-05-13

L’INTER’VAL

Initiez-vous à la fabrication de votre propre lampe et repartez avec une création unique, faite de vos mains. Entre technique et créativité, ces deux séances (06 et 13 mai) vous permettront d’apprendre les bases tout en laissant place à votre style

Les ateliers du 06 et 13 mai sont complémentaires et forment un seul parcours. L’inscription vaut donc pour les deux séances.

Inscription obligatoire

06 15 96 98 03

outiltheque@valdeleyre.fr .

Outhilthèque 3 Rue Alain Peronnau Belin-Béliet 33830 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 96 98 03 outiltheque@valdeleyre.fr

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English : Les ateliers de l’Outilthèque fabrication d’une lampe

L’événement Les ateliers de l’Outilthèque fabrication d’une lampe Belin-Béliet a été mis à jour le 2026-04-27 par OT Val de l’Eyre