Les ateliers de l’Outilthèque fabrication d’une lampe Outhilthèque Belin-Béliet
Les ateliers de l’Outilthèque fabrication d’une lampe Outhilthèque Belin-Béliet mercredi 6 mai 2026.
Belin-Béliet
Les ateliers de l’Outilthèque fabrication d’une lampe
Outhilthèque 3 Rue Alain Peronnau Belin-Béliet Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-06 14:00:00
fin : 2026-05-06 17:00:00
Date(s) :
2026-05-06 2026-05-13
L’INTER’VAL
Initiez-vous à la fabrication de votre propre lampe et repartez avec une création unique, faite de vos mains. Entre technique et créativité, ces deux séances (06 et 13 mai) vous permettront d’apprendre les bases tout en laissant place à votre style
Les ateliers du 06 et 13 mai sont complémentaires et forment un seul parcours. L’inscription vaut donc pour les deux séances.
Inscription obligatoire
06 15 96 98 03
outiltheque@valdeleyre.fr .
Outhilthèque 3 Rue Alain Peronnau Belin-Béliet 33830 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 96 98 03 outiltheque@valdeleyre.fr
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English : Les ateliers de l’Outilthèque fabrication d’une lampe
L’événement Les ateliers de l’Outilthèque fabrication d’une lampe Belin-Béliet a été mis à jour le 2026-04-27 par OT Val de l’Eyre
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