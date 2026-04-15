Meurville

Les ateliers de Mai avec l’Atelier des Deux Ailes

Place Marguerite Réchaux Meurville Aube

Tarif : – – Eur

20

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-06 14:00:00

fin : 2026-05-06 16:30:00

Date(s) :

2026-05-06 2026-05-20

Mercredi 6 Mai de 14h à 16h30

Viens fabriquer ton diffuseur de parfum en pâte qui durcit à l’air (style céramique).

Inscriptions jusqu’au 29 Avril.

Mercredi 20 Mai de 14h à 16h30

Viens préparer une surprise pour ta maman.

Inscription jusqu’au 13 Mai.

Et comme toujours pour finir quelques jeux!

De 3 à 10 ans.

Réservation par email. 20 .

Place Marguerite Réchaux Meurville 10200 Aube Grand Est latelierdesdeuxailes@gmail.com

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English :

L’événement Les ateliers de Mai avec l’Atelier des Deux Ailes Meurville a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de Tourisme de la Côte des Bar en Champagne