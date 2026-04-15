Les ateliers de Mai avec l’Atelier des Deux Ailes Meurville
Les ateliers de Mai avec l’Atelier des Deux Ailes Meurville mercredi 6 mai 2026.
Meurville
Les ateliers de Mai avec l’Atelier des Deux Ailes
Place Marguerite Réchaux Meurville Aube
Tarif : – – Eur
20
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-06 14:00:00
fin : 2026-05-06 16:30:00
Date(s) :
2026-05-06 2026-05-20
Mercredi 6 Mai de 14h à 16h30
Viens fabriquer ton diffuseur de parfum en pâte qui durcit à l’air (style céramique).
Inscriptions jusqu’au 29 Avril.
Mercredi 20 Mai de 14h à 16h30
Viens préparer une surprise pour ta maman.
Inscription jusqu’au 13 Mai.
Et comme toujours pour finir quelques jeux!
De 3 à 10 ans.
Réservation par email. 20 .
Place Marguerite Réchaux Meurville 10200 Aube Grand Est latelierdesdeuxailes@gmail.com
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English :
L’événement Les ateliers de Mai avec l’Atelier des Deux Ailes Meurville a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de Tourisme de la Côte des Bar en Champagne
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