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Les ateliers de Mai avec l’Atelier des Deux Ailes Meurville

Les ateliers de Mai avec l’Atelier des Deux Ailes Meurville

Les ateliers de Mai avec l’Atelier des Deux Ailes Meurville mercredi 6 mai 2026.

Adresse : Place Marguerite Réchaux

Ville : 10200 Meurville

Département : Aube

Début : mercredi 6 mai 2026

Fin : mercredi 6 mai 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : 20 Tarif enfant

Meurville

Les ateliers de Mai avec l’Atelier des Deux Ailes

Place Marguerite Réchaux Meurville Aube

Tarif : – – Eur
20
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-06 14:00:00
fin : 2026-05-06 16:30:00

Date(s) :
2026-05-06 2026-05-20

Mercredi 6 Mai de 14h à 16h30
Viens fabriquer ton diffuseur de parfum en pâte qui durcit à l’air (style céramique).
Inscriptions jusqu’au 29 Avril.

Mercredi 20 Mai de 14h à 16h30
Viens préparer une surprise pour ta maman.
Inscription jusqu’au 13 Mai.

Et comme toujours pour finir quelques jeux!

De 3 à 10 ans.
Réservation par email. 20  .

Place Marguerite Réchaux Meurville 10200 Aube Grand Est   latelierdesdeuxailes@gmail.com

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English :

L’événement Les ateliers de Mai avec l’Atelier des Deux Ailes Meurville a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de Tourisme de la Côte des Bar en Champagne

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