Les ateliers du Moyen-Âge Plantes médicinales et forge du Moyen-Âge Saint-Front-sur-Lémance
mardi 28 juillet 2026 · Saint-Front-sur-Lémance
Informations pratiques
Saint-Front-sur-Lémance
Les ateliers du Moyen-Âge Plantes médicinales et forge du Moyen-Âge
Château de Bonaguil Saint-Front-sur-Lémance Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28 14:30:00
fin : 2026-07-30 17:30:00
Date(s) :
2026-07-28
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Château de Bonaguil Saint-Front-sur-Lémance 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 41 90 71 accueil@bonaguil.fr
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English : Les ateliers du Moyen-Âge Plantes médicinales et forge du Moyen-Âge
L’événement Les ateliers du Moyen-Âge Plantes médicinales et forge du Moyen-Âge Saint-Front-sur-Lémance a été mis à jour le 2026-07-02 par OT Vallée du Lot et Garonne
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