Informations pratiques

Saint-Front-sur-Lémance

Les ateliers du Moyen-Âge Plantes médicinales et forge du Moyen-Âge

Château de Bonaguil Saint-Front-sur-Lémance Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28 14:30:00

fin : 2026-07-30 17:30:00

Date(s) :

2026-07-28

Découvrez les instruments de musique du Moyen-Âge et initiez-vous à la danse (Tormis). .

Château de Bonaguil Saint-Front-sur-Lémance 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 41 90 71 accueil@bonaguil.fr

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English : Les ateliers du Moyen-Âge Plantes médicinales et forge du Moyen-Âge

L’événement Les ateliers du Moyen-Âge Plantes médicinales et forge du Moyen-Âge Saint-Front-sur-Lémance a été mis à jour le 2026-07-02 par OT Vallée du Lot et Garonne