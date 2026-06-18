Pont-l’Abbé

Les ateliers du musée Balle brodée

Rue Mstislav Rostropovitch Pont-l’Abbé Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08

fin : 2026-07-22

Date(s) :

2026-07-08

Le Musée Bigouden en partenariat avec les Amis du Musée, vous proposent un atelier de balle brodée bigoudène. Pour les plus grands et les plus jeunes à partir de 8 ans. Inscription conseillée. .

Rue Mstislav Rostropovitch Pont-l’Abbé 29120 Finistère Bretagne +33 2 98 66 00 40

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English :

L’événement Les ateliers du musée Balle brodée Pont-l’Abbé a été mis à jour le 2026-06-18 par OT29