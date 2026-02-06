Les Ateliers enfants Initiation au Golf en collaboration avec le golf de Roiffé Roiffé

Les Ateliers enfants Initiation au Golf en collaboration avec le golf de Roiffé

Domaine de Roiffé Roiffé Vienne

Début : 2026-10-21

fin : 2026-10-21

2026-10-21

Rendez-vous au golf de Roiffé.

Une découverte ludique du golf, des conseils adaptés par un professionnel pour apprendre les bases tout en s’amusant.

Places limitées à 10 enfants de 8 à 12 ans .

Domaine de Roiffé Roiffé 86120 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 02 22 22

