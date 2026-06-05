Saint-Émilion

Les Ateliers Féerisia

566A Rue Guadet Saint-Émilion Gironde

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

Atelier Fioles Magiques

Sable, cristaux, étoiles, parchemins… laissez parler votre imagination pour composer une fiole magique entièrement personnalisée.

Chaque création est unique, à votre image, entre couleurs, symboles et petites touches enchantées.

Participation 8 €

Atelier Bracelets Enchanteurs

Créez votre propre bracelet en pierres naturelles, après un petit échange pour vous guider dans le choix des pierres en lithothérapie.

Un moment créatif et intuitif pour repartir avec un bijou qui a du sens.

Participation 15 € .

566A Rue Guadet Saint-Émilion 33330 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 42 97 58 63 feerisia33@gmail.com

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English : Les Ateliers Féerisia

L’événement Les Ateliers Féerisia Saint-Émilion a été mis à jour le 2026-06-01 par OT Saint-Emilion