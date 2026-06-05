Les Ateliers Féerisia Saint-Émilion
Les Ateliers Féerisia Saint-Émilion dimanche 7 juin 2026.
Saint-Émilion
Les Ateliers Féerisia
566A Rue Guadet Saint-Émilion Gironde
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-07
Atelier Fioles Magiques
Sable, cristaux, étoiles, parchemins… laissez parler votre imagination pour composer une fiole magique entièrement personnalisée.
Chaque création est unique, à votre image, entre couleurs, symboles et petites touches enchantées.
Participation 8 €
Atelier Bracelets Enchanteurs
Créez votre propre bracelet en pierres naturelles, après un petit échange pour vous guider dans le choix des pierres en lithothérapie.
Un moment créatif et intuitif pour repartir avec un bijou qui a du sens.
Participation 15 € .
566A Rue Guadet Saint-Émilion 33330 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 42 97 58 63 feerisia33@gmail.com
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English : Les Ateliers Féerisia
L’événement Les Ateliers Féerisia Saint-Émilion a été mis à jour le 2026-06-01 par OT Saint-Emilion
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