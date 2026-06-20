Palavas-les-Flots

LES ATELIERS PALAVASIENS

Rue Saint-Roch Palavas-les-Flots Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-01

fin : 2027-02-28

Date(s) :

2026-11-01

6ème édition !

Hors saison, la rue Saint-Roch renaît grâce aux artistes et artisans qui investissent les locaux saisonniers vides pour partager leur passion et animer le village grâce à cet écosystème créatif et artistique qui voit le jour.

Pendant 4 mois d’hiver, les Ateliers Palavasiens insufflent un élan créatif au cœur du village en transformant les boutiques inoccupées en véritables laboratoires artistiques.

Artisans, sculpteurs, peintres, créateurs d’objets du quotidien et de mobilier et illustrateurs vous ouvrent leurs portes dans un climat de partage et de découverte.

Chaque visite devient une chance d’assister à la création en direct, d’échanger avec les artistes et de redécouvrir Palavas-les-Flots sous un jour nouveau, au fil d’un chemin d’expression et d’imagination. .

Rue Saint-Roch Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie +33 6 78 88 90 06

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English : LES ATELIERS PALAVASIENS

6th Edition!

L’événement LES ATELIERS PALAVASIENS Palavas-les-Flots a été mis à jour le 2026-06-20 par 34 ADT34