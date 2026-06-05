Les Atlantides dans la course Les Atlantides Le Mans

Le Mans

Les Atlantides dans la course

Les Atlantides Avenue de Volos Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 18:00:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

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Les Atlantides dans la course.

De 18 h à minuit, nageurs et nageuses, en équipes jusqu’à huit personnes, tenteront de réaliser le plus de longueurs possibles. C’est un défi davantage axé loisir que compétition , commente Stéphane Mistouflet, directeur des piscines du Mans.

En parallèle, des jeux et des structures gonflables sont prévus. Un DJ animera aussi la soirée et les bassins extérieurs seront ouverts jusqu’à 22 h.

Inscriptions possibles, auprès du centre aquatique, tél. 02 43 50 05 31. .

Les Atlantides Avenue de Volos Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 50 05 31 evenementiel.piscine@lemans.fr

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English :

Return of the event Les Atlantides in the race

L’événement Les Atlantides dans la course Le Mans a été mis à jour le 2026-06-01 par OT Le Mans