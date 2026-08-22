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AGENDA · Dracy-le-Fort

Les Automn’Arts Dracy-le-Fort

samedi 10 octobre 2026 · Dracy-le-Fort

Informations pratiques

Début
samedi 10 octobre 2026
Fin
dimanche 11 octobre 2026
Adresse
33, Rue de Givry
Ville
71640 Dracy-le-Fort
Département
Saône-et-Loire
Tarif
Gratuit Gratuit

Dracy-le-Fort

Les Automn’Arts

33, Rue de Givry Dracy-le-Fort Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10
fin : 2026-10-11

Date(s) :
2026-10-10

Les Automn’Arts est un salon artistique annuel organisé à Dracy-le-Fort. Cet événement culturel gratuit met à l’honneur la création locale et la diversité artistique en réunissant chaque mois d’octobre une dizaine d’artistes et artisans (peintres, photographes, sculpteurs, créateurs).

Venez découvrir les univers de nos artistes
Entrée libre et ouverte à tous.   .

33, Rue de Givry Dracy-le-Fort 71640 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 44 31 23  dracy.le.fort@wanadoo.fr

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English : Les Automn’Arts

L’événement Les Automn’Arts Dracy-le-Fort a été mis à jour le 2026-08-22 par CHALON-SUR-SAONE │ OT et des Congrès du Grand Chalon | Cat.I

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