Informations pratiques

Dracy-le-Fort

Les Automn’Arts

33, Rue de Givry Dracy-le-Fort Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10

fin : 2026-10-11

Date(s) :

2026-10-10

Les Automn’Arts est un salon artistique annuel organisé à Dracy-le-Fort. Cet événement culturel gratuit met à l’honneur la création locale et la diversité artistique en réunissant chaque mois d’octobre une dizaine d’artistes et artisans (peintres, photographes, sculpteurs, créateurs).

Venez découvrir les univers de nos artistes

Entrée libre et ouverte à tous. .

33, Rue de Givry Dracy-le-Fort 71640 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 44 31 23 dracy.le.fort@wanadoo.fr

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English : Les Automn’Arts

L’événement Les Automn’Arts Dracy-le-Fort a été mis à jour le 2026-08-22 par CHALON-SUR-SAONE │ OT et des Congrès du Grand Chalon | Cat.I