Informations pratiques

Les Hauts de Forterre

Les Aventures d’Élie

Rue des Carrières Les Hauts de Forterre Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

La Puisaye Légendaire, votre boussole en poche !

Les aventures d’Élie ! Guide de visite numérique gratuit. Suivez Élie, le guide numérique des carrières souterraines, pour une aventure familiale autour de la taille de pierre. Découvrez comment, avec de simples outils, d’énormes blocs de pierres deviennent des chefs d’oeuvre ! Muni de votre smartphone, explorez les carrières avec à chaque étape des vidéos, des podcasts et des mini-jeux pour percer tous les secrets de la pierre de Forterre. Temps 1h. Public familial. (entrée au site payante).

Pour télécharger ce parcours, voici les différentes étapes

1. Téléchargez l’application gratuite Legendr via votre play store ou apple store.

2. Sélectionnez la Carrière Souterraine d’Aubigny.

3. Téléchargez gratuitement le parcours.

4. Besoin d’aide lors de votre balade ? N’hésitez pas à activer le point d’interrogation ? en haut à droite de votre écran.

Bonne aventure ! .

Rue des Carrières Les Hauts de Forterre 89560 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 52 38 79 contact@carriere-aubigny.com

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English : Les Aventures d’Élie

L’événement Les Aventures d’Élie Les Hauts de Forterre a été mis à jour le 2026-08-01 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !