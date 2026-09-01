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AGENDA · Ménétrol

Les Aventuriales Salle polyvalente Ménétrol

samedi 26 septembre 2026 · Salle polyvalente · Ménétrol

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
dimanche 27 septembre 2026
Lieu
Salle polyvalente
Adresse
Rue des anciens combattants
Ville
63200 Ménétrol
Département
Puy-de-Dôme
Tarif

Ménétrol

Les Aventuriales

Salle polyvalente Rue des anciens combattants Ménétrol Puy-de-Dôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26
fin : 2026-09-27

Date(s) :
2026-09-26

Les Aventuriales, 12ème édition.
Le plus important festival consacré aux arts et littératures de l’Imaginaire existant
en ex-région Auvergne aventure, science-fiction, fantastique, fantasy, contes et
légendes, ouvrira de nouveau ses portes fin septembre
  .

Salle polyvalente Rue des anciens combattants Ménétrol 63200 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes   aventuriales@gmail.com

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English :

Les Aventuriales, 12th edition.
The largest festival dedicated to the arts and literature of the imagination
in the former Auvergne region—featuring adventure, science fiction, the fantastic, fantasy, tales, and
legends—will open its doors once again in late September

L’événement Les Aventuriales Ménétrol a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de Tourisme Terra Volcana, les Pays de Volvic