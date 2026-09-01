Les Aventuriales Salle polyvalente Ménétrol
samedi 26 septembre 2026 · Salle polyvalente · Ménétrol
Informations pratiques
Ménétrol
Les Aventuriales
Salle polyvalente Rue des anciens combattants Ménétrol Puy-de-Dôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26
fin : 2026-09-27
Date(s) :
2026-09-26
Les Aventuriales, 12ème édition.
Le plus important festival consacré aux arts et littératures de l’Imaginaire existant
en ex-région Auvergne aventure, science-fiction, fantastique, fantasy, contes et
légendes, ouvrira de nouveau ses portes fin septembre
.
Salle polyvalente Rue des anciens combattants Ménétrol 63200 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes aventuriales@gmail.com
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English :
Les Aventuriales, 12th edition.
The largest festival dedicated to the arts and literature of the imagination
in the former Auvergne region—featuring adventure, science fiction, the fantastic, fantasy, tales, and
legends—will open its doors once again in late September
L’événement Les Aventuriales Ménétrol a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de Tourisme Terra Volcana, les Pays de Volvic