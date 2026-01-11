« Les Aventuriers de la lecture » du mois de FÉVRIER Bibliothèque Benoîte Groult Paris
« Les Aventuriers de la lecture » du mois de FÉVRIER Bibliothèque Benoîte Groult Paris samedi 21 février 2026.
Viens partager avec d’autres passionnés de ton âge tes coups de
cœur. Qu’il s’agisse d’un film que tu as aimé, d’un livre que tu as dévoré, d’un jeu que tu as découvert, d’une BD que tu as adorée, tous les sujets sont permis !
Si tu te sens toi aussi l’âme d’un aventurier ou d’une aventurière, prends part à ce rendez-vous mensuel pour rencontrer d’autres personnes,
se découvrir de nouveaux centres d’intérêts, bref, discuter !
Chaque 3ème samedi du mois, à 16h30.
Et note dès à présent la date du RDV suivant : samedi 21 mars
Tu as entre 9 et 15 ans et tu veux partager tes passions ? Mangas, jeux de société, romans, films, bandes dessinées, jeux vidéo, etc. : Carte blanche pour parler de ce que tu aimes !
Le samedi 21 février 2026
de 16h30 à 17h30
gratuit
Réservation sur place ou par téléphone ou en ligne sur billetweb.fr
Public jeunes. A partir de 9 ans. Jusqu’à 15 ans.
Bibliothèque Benoîte Groult 25 Rue du Commandant René Mouchotte 75014 Paris
https://www.paris.fr/equipements/bibliotheque-benoite-groult-19532 +33143224218 bibliotheque.benoite-groult@paris.fr
