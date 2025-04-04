Les aventuriers du milieu de Loire, journée nature pour les 6-12 ans, spéciale Enfants des arbres Pavillon du Milieu de Loire Pouilly-sur-Loire

Les aventuriers du milieu de Loire, journée nature pour les 6-12 ans, spéciale Enfants des arbres

Pavillon du Milieu de Loire 17 quai Jules Pabiot Pouilly-sur-Loire Nièvre

Tarif : – – EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22 10:00:00

fin : 2026-04-22 16:30:00

Date(s) :

2026-04-22

Votre enfant a entre 6 et 12 ans et a envie de découvrir la nature en s’amusant ?Cette journées est faite pour lui !

Ce mercredi 22 avril, partons à la rencontre de arbres et de leurs légendes.

Au programme bricolages nature, histoires de vieilles branches et, bien sûr, de nombreux jeux pour en apprendre plus sur les arbres. .

Pavillon du Milieu de Loire 17 quai Jules Pabiot Pouilly-sur-Loire 58150 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 39 54 54 pavillondeloire@coeurdeloire.fr

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English : Les aventuriers du milieu de Loire, journée nature pour les 6-12 ans, spéciale Enfants des arbres

L’événement Les aventuriers du milieu de Loire, journée nature pour les 6-12 ans, spéciale Enfants des arbres Pouilly-sur-Loire a été mis à jour le 2026-03-13 par OT Bourgogne Coeur de Loire