Les Balades de l’Odon, VERSON, Verson

Les Balades de l’Odon Samedi 9 mai, 13h00 VERSON Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-09T13:00:00+02:00 – 2026-05-09T13:30:00+02:00

Fin : 2026-05-09T13:00:00+02:00 – 2026-05-09T13:30:00+02:00

Le club des cyclos de l’Odon vous invite au Brevet des » BALADES de L’ODON » avec 3 Parcours ’40 , 60 et 80 km le samedi 9 Mai 2026.

Départ entre 13h00 et 13h30 , allée Jacques Prévert Gymnase de VERSON.

Ravitaillemnt sur le Parcours et pot de l’amitié à l’arrivée.

Licenciés = 3.50€ , autres = 6.50€

VERSON Verson, allée jacques Prévert. Verson 14790 Calvados Normandie [{« type »: « email », « value »: « c.merlateau@gmail.com »}]

Découverte de la vallée de l’Odon avec 3 Parcours.