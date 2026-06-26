UnidiversUNITÉ ET DIVERSITÉ !

Les balades dessinées avec Lucie, illustratrice Formule La Mer Ouessant

Les balades dessinées avec Lucie, illustratrice Formule La Mer Ouessant mercredi 12 août 2026.

Adresse
Lieu-dit Corz
Ville
29242 Ouessant
Département
Finistère
Début
mercredi 12 août 2026
Fin
mercredi 12 août 2026
Heure de début
15:00:00
Tarif

Ouessant

Les balades dessinées avec Lucie, illustratrice Formule La Mer

Lieu-dit Corz Ouessant Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 15:00:00
fin : 2026-08-12 17:00:00

Date(s) :
2026-08-12

2H pour expérimenter le dessin en balade.
Feutre, aquarelle, crayon, stylo, encre… apportez ce que vous voulez ! (J’aurai du matériel)

Thème la mer, la baie, les bateaux
Dessiner des paysages, le port, la plage, les oiseaux…

Rendez-vous à la plage de Corz   .

Lieu-dit Corz Ouessant 29242 Finistère Bretagne +33 6 69 11 06 79 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Les balades dessinées avec Lucie, illustratrice Formule La Mer Ouessant a été mis à jour le 2026-06-26 par OT OUESSANT

À voir aussi à Ouessant (Finistère)