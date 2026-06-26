Les balades dessinées avec Lucie, illustratrice Formule La Mer Ouessant
Les balades dessinées avec Lucie, illustratrice Formule La Mer Ouessant mercredi 12 août 2026.
Ouessant
Les balades dessinées avec Lucie, illustratrice Formule La Mer
Lieu-dit Corz Ouessant Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 15:00:00
fin : 2026-08-12 17:00:00
Date(s) :
2026-08-12
2H pour expérimenter le dessin en balade.
Feutre, aquarelle, crayon, stylo, encre… apportez ce que vous voulez ! (J’aurai du matériel)
Thème la mer, la baie, les bateaux
Dessiner des paysages, le port, la plage, les oiseaux…
Rendez-vous à la plage de Corz .
Lieu-dit Corz Ouessant 29242 Finistère Bretagne +33 6 69 11 06 79
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English :
L’événement Les balades dessinées avec Lucie, illustratrice Formule La Mer Ouessant a été mis à jour le 2026-06-26 par OT OUESSANT
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