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LES BALADES DU CONFLENT MARCEVOL, LE CHEMIN DE L’EAU Molitg-les-Bains

LES BALADES DU CONFLENT MARCEVOL, LE CHEMIN DE L’EAU Molitg-les-Bains

LES BALADES DU CONFLENT MARCEVOL, LE CHEMIN DE L’EAU Molitg-les-Bains jeudi 16 juillet 2026.

Ville : 66500 Molitg-les-Bains

Département : Pyrénées-Orientales

Début : jeudi 16 juillet 2026

Fin : jeudi 16 juillet 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif : 14 14 14 Tarif de base plein tarif Plein tarif

Molitg-les-Bains

LES BALADES DU CONFLENT MARCEVOL, LE CHEMIN DE L’EAU

Molitg-les-Bains Pyrénées-Orientales

Tarif : 14 – 14 – 14

Tarif de base plein tarif
Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 16:00:00
fin : 2026-07-16

Date(s) :
2026-07-16

Balades faciles pour marcheurs habitués, 3H de marche max., sans grandes difficultés…
Covoiturage au départ de Molitg et autres points de rdv sur renseignements
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Molitg-les-Bains 66500 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 86 88 00 99 

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English :

Easy hikes for experienced walkers, max. 3 hrs, no major difficulties…
Carpooling from Molitg and other meeting points on request

L’événement LES BALADES DU CONFLENT MARCEVOL, LE CHEMIN DE L’EAU Molitg-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-15 par OTI CONFLENT CANIGO

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