LES BALADES DU CONFLENT VISITE DE LA CHAPELLE DES BAINS, DU VILLAGE ET DE L’ÉGLISE DE MOLITG-LES-BAINS Molitg-les-Bains
LES BALADES DU CONFLENT VISITE DE LA CHAPELLE DES BAINS, DU VILLAGE ET DE L’ÉGLISE DE MOLITG-LES-BAINS Molitg-les-Bains mardi 21 juillet 2026.
Molitg-les-Bains
LES BALADES DU CONFLENT VISITE DE LA CHAPELLE DES BAINS, DU VILLAGE ET DE L’ÉGLISE DE MOLITG-LES-BAINS
Carrer de l’empedriada Molitg-les-Bains Pyrénées-Orientales
Tarif : 8 – 8 – 8
Tarif de base plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 14:30:00
fin : 2026-07-21 16:30:00
Date(s) :
2026-07-21
Visite guidée de la chapelle des baigneurs, de l’église Sainte-Marie et du village de Molitg-les-Bains.
Promenade tranquille de 2 h maximum, accessible à tous, pour découvrir les particularités, les anecdotes des gens d’ici.
Rdv devant le bistrot le Royal . Covoiturage fortement conseillé. Réservation obligatoire.
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Carrer de l’empedriada Molitg-les-Bains 66500 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 86 88 00 99 manu.lalman@gmail.com
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English :
Guided tour of the bathers’ chapel, Sainte-Marie church and the village of Molitg-les-Bains.
A leisurely stroll of no more than 2 hours, accessible to all, to discover the peculiarities and anecdotes of the local people.
Meeting point in front of the Royal bistro. Carpooling strongly recommended. Reservations required.
L’événement LES BALADES DU CONFLENT VISITE DE LA CHAPELLE DES BAINS, DU VILLAGE ET DE L’ÉGLISE DE MOLITG-LES-BAINS Molitg-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-16 par OTI CONFLENT CANIGO
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