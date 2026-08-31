LES BALADES DU CONFLENT VISITE DU VILLAGE ET DE L’ÉGLISE D’EUS Eus
mercredi 21 octobre 2026 · Eus
Informations pratiques
Eus
LES BALADES DU CONFLENT VISITE DU VILLAGE ET DE L’ÉGLISE D’EUS
Eus Pyrénées-Orientales
Tarif : 8 – 8 – 8
Tarif de base plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-10-21 14:00:00
fin : 2026-11-11 16:00:00
Date(s) :
2026-10-21 2026-11-11
Visite guidée du village d’Eus, classé parmi les plus beaux villages ensoleillés de France et de son église.
Balade en ville de 2 h permettant de découvrir le patrimoine, les anecdotes et les gens d’ici.
Rdv devant la mairie, sur réservation.
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Eus 66500 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 86 88 00 99 manu.lalman@gmail.com
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English :
Guided tour of the village of Eus—ranked among the most beautiful sun-drenched villages in France—and its church.
A 2-hour walking tour of the town to discover its heritage, local stories, and the people who live here.
Meet in front of City Hall; reservations required.
L’événement LES BALADES DU CONFLENT VISITE DU VILLAGE ET DE L’ÉGLISE D’EUS Eus a été mis à jour le 2026-08-31 par OTI CONFLENT CANIGO