Informations pratiques

Eus

LES BALADES DU CONFLENT VISITE DU VILLAGE ET DE L’ÉGLISE D’EUS

Eus Pyrénées-Orientales

Tarif : 8 – 8 – 8

Tarif de base plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-10-21 14:00:00

fin : 2026-11-11 16:00:00

Date(s) :

2026-10-21 2026-11-11

Visite guidée du village d’Eus, classé parmi les plus beaux villages ensoleillés de France et de son église.

Balade en ville de 2 h permettant de découvrir le patrimoine, les anecdotes et les gens d’ici.

Rdv devant la mairie, sur réservation.

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Eus 66500 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 86 88 00 99 manu.lalman@gmail.com

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English :

Guided tour of the village of Eus—ranked among the most beautiful sun-drenched villages in France—and its church.

A 2-hour walking tour of the town to discover its heritage, local stories, and the people who live here.

Meet in front of City Hall; reservations required.

L’événement LES BALADES DU CONFLENT VISITE DU VILLAGE ET DE L’ÉGLISE D’EUS Eus a été mis à jour le 2026-08-31 par OTI CONFLENT CANIGO