Les balades du patrimoine visite guidée de Frontenac Frontenac mercredi 19 août 2026.

Frontenac

Les balades du patrimoine visite guidée de Frontenac

mairie Frontenac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19 18:00:00

fin : 2026-08-19

Date(s) :

2026-08-19

Avec l'été, l'Astrolabe "prend le large" avec son programme de rendez-vous artistiques et culturels "hors les murs"

Avec l'été, l'Astrolabe "prend le large" avec son programme de rendez-vous artistiques et culturels "hors les murs". Un art de vivre la culture, la tête dans les étoiles, sur les chemins de traverse du Grand-Figeac. Laissez-vous tenter par une balade qui vous révèlera les secrets de nos villages. Ces visites vous donneront un aperçu des richesses du Pays d’art et d’histoire.

Dans les pas de la romancière Yvette Frontenac, laissez-vous raconter l’histoire pluriséculaire de ce village.

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mairie Frontenac 46160 Lot Occitanie +33 5 65 34 06 25 info@tourisme-figeac.com

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English :

With the %E9t%E9, the Astrolabe “sets sail” with its program of artistic and cultural events “off-site”

L’événement Les balades du patrimoine visite guidée de Frontenac Frontenac a été mis à jour le 2026-06-17 par OT Figeac