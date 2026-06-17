Espagnac-Sainte-Eulalie

Les balades du patrimoine, visite guidée d’Espagnac-Sainte-Eulalie

parking du village, près du pont Espagnac-Sainte-Eulalie Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 18:00:00

fin : 2026-08-12

Date(s) :

2026-08-12

Avec l'été, l'Astrolabe "prend le large" avec son programme de rendez-vous artistiques et culturels "hors les murs"

Avec l'été, l'Astrolabe "prend le large" avec son programme de rendez-vous artistiques et culturels "hors les murs". Un art de vivre la culture, la tête dans les étoiles, sur les chemins de traverse du Grand-Figeac. Laissez-vous tenter par une balade qui vous révèlera les secrets de nos villages. Ces visites vous donneront un aperçu des richesses du Pays d’art et d’histoire.

Le prieuré d’Espagnac est l’un des monuments majeurs de la vallée du Célé, dans un site marqué par la beauté et l’harmonie.

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parking du village, près du pont Espagnac-Sainte-Eulalie 46320 Lot Occitanie +33 5 65 34 06 25 info@tourisme-figeac.com

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English :

With the %E9t%E9, the Astrolabe “sets sail” with its program of artistic and cultural events “off-site”

L’événement Les balades du patrimoine, visite guidée d’Espagnac-Sainte-Eulalie Espagnac-Sainte-Eulalie a été mis à jour le 2026-06-17 par OT Figeac