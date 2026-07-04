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Les Balades Musicales en Aveyron Delices d’Europe centrale Église Sainte Foy Montrozier

samedi 1 août 2026 · Église Sainte Foy · Montrozier

Les Balades Musicales en Aveyron Delices d’Europe centrale Église Sainte Foy Montrozier

Informations pratiques

Début
samedi 1 août 2026
Fin
samedi 1 août 2026
Lieu
Église Sainte Foy
Adresse
17 D59
Ville
12630 Montrozier
Département
Aveyron
Tarif

Montrozier

Les Balades Musicales en Aveyron Delices d’Europe centrale

Église Sainte Foy 17 D59 Montrozier Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-08-01
fin : 2026-08-01

Date(s) :
2026-08-01

Un concert pour découvrir les folklores d’Europe centrale.
Un concert en hommage aux compositeurs de Tchéquie et de Slovénie folklore, danses traditionnelles, douce nostalgie… En amuse-bouches, la délicieuse Potica (spécialité slovène) de Tatjana viendra réveiller vos papilles et éveiller vos sens. Entrée libre
Ipavec Annen Quadrille
Janáček Pohádka
Krečič No walk no talk I In a Melting Pot
Dvořák Trio avec piano n°4 opus 90  Dumky    .

Église Sainte Foy 17 D59 Montrozier 12630 Aveyron Occitanie  

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English :

A concert to discover the folk traditions of Central Europe.

L’événement Les Balades Musicales en Aveyron Delices d’Europe centrale Montrozier a été mis à jour le 2026-07-04 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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