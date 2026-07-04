Les Balades Musicales en Aveyron Delices d’Europe centrale Église Sainte Foy Montrozier
samedi 1 août 2026 · Église Sainte Foy · Montrozier
Informations pratiques
Montrozier
Les Balades Musicales en Aveyron Delices d’Europe centrale
Église Sainte Foy 17 D59 Montrozier Aveyron
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-08-01
fin : 2026-08-01
Date(s) :
2026-08-01
Un concert pour découvrir les folklores d’Europe centrale.
Un concert en hommage aux compositeurs de Tchéquie et de Slovénie folklore, danses traditionnelles, douce nostalgie… En amuse-bouches, la délicieuse Potica (spécialité slovène) de Tatjana viendra réveiller vos papilles et éveiller vos sens. Entrée libre
Ipavec Annen Quadrille
Janáček Pohádka
Krečič No walk no talk I In a Melting Pot
Dvořák Trio avec piano n°4 opus 90 Dumky .
Église Sainte Foy 17 D59 Montrozier 12630 Aveyron Occitanie
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English :
A concert to discover the folk traditions of Central Europe.
L’événement Les Balades Musicales en Aveyron Delices d’Europe centrale Montrozier a été mis à jour le 2026-07-04 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)