Les Balades Paysannes Redon
Les Balades Paysannes Redon samedi 6 juin 2026.
Redon
Les Balades Paysannes
Sur toute la commune de Langon Redon Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 10:00:00
fin : 2026-06-07 21:00:00
Date(s) :
2026-06-06
8 fermes et lieux d’accueil vous ouvrent leurs portes marchés paysans, animations, musique, ateliers, expos, jeux en bois.
Balades à pied, à vélo ou à cheval possibles entre les lieux. Programme complet et carte du parcours sur notre site internet. .
Sur toute la commune de Langon Redon 35660 Ille-et-Vilaine Bretagne
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English :
L’événement Les Balades Paysannes Redon a été mis à jour le 2026-04-23 par OT PAYS DE REDON
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