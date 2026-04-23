Redon

Les Balades Paysannes

Sur toute la commune de Langon Redon Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 10:00:00

fin : 2026-06-07 21:00:00

Date(s) :

2026-06-06

8 fermes et lieux d’accueil vous ouvrent leurs portes marchés paysans, animations, musique, ateliers, expos, jeux en bois.

Balades à pied, à vélo ou à cheval possibles entre les lieux. Programme complet et carte du parcours sur notre site internet. .

Sur toute la commune de Langon Redon 35660 Ille-et-Vilaine Bretagne

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English :

L’événement Les Balades Paysannes Redon a été mis à jour le 2026-04-23 par OT PAYS DE REDON