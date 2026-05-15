Piégros-la-Clastre

Les Balcons de la Drôme Randonnées et trails

Parking de l’aire sportive Piégros-la-Clastre Drôme

Tarif : 7 – 7 – 20 EUR

Randonnées 7€, Trail Découverte à Roger 8 €, Mini Trail 12 €, Trail 26km 20 €.

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 07:00:00

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-14

3 parcours trails et 3 randonnées pour tous sur des sentiers balisés et ravitaillés. Inscriptions sur place. Ravitaillements avec dégustation de produits du terroir.

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Parking de l’aire sportive Piégros-la-Clastre 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 40 03 26 p.soual@orange.fr

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English :

3 trails and 3 hikes for all, on signposted paths with provisions. Registration on site. Refreshments with tastings of local produce.

L’événement Les Balcons de la Drôme Randonnées et trails Piégros-la-Clastre a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme