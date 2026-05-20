Les Balles Populaires Mondeville Animation Mondeville

Mondeville

Les Balles Populaires

Mondeville Animation 3 Rue Ambroise Croizat Mondeville Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 20:30:00

fin : 2026-07-07 21:30:00

Date(s) :

2026-07-07

Théâtre de jonglerie avec Gorky, mêlant jonglage, histoires et improvisation, autour de rencontres et de voyage. Spectacle de la compagnie Encore Qui ?, présenté au festival Tongs & Espadrilles à l’Espace Vert Farré de Mondeville, gratuit et familial.

Théâtre de jonglerie à l’humour tout en finesse

Entre jonglerie, histoire et improvisation, vous entrez dans l’univers de Gorky. Gorky, c’est un personnage qui voyage beaucoup, qui rencontre des gens, qui s’arrête et qui les fait rêver. Pour cela, c’est simple ! Il jongle avec des balles, des massues et autres objets tout en racontant des histoires, ses histoires. Ce qu’il aime Gorky, c’est les rencontres. Alors à vous de venir rencontrer Gorky.

Compagnie Encore Qui ? (Gorky)

Spectacle organisé dans le cadre du festival Tongs & Espadrilles qui se déroule du 7 au 10 juillet 2026 à l’Espace Vert Farré de Mondeville ! Gratuit et ouvert à tous, cet événement familial propose quatre jours d’animations et de spectacles en plein air. .

Mondeville Animation 3 Rue Ambroise Croizat Mondeville 14120 Calvados Normandie

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English : Les Balles Populaires

Juggling theatre with Gorky, mixing juggling, stories and improvisation, around encounters and journeys. A show by the Encore Qui? company, presented as part of the Tongs & Espadrilles festival at the Espace Vert Farré in Mondeville, free for all the family.

L’événement Les Balles Populaires Mondeville a été mis à jour le 2026-05-20 par Calvados Attractivité