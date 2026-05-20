Tongs & Espadrilles Mondeville

Mondeville

Tongs & Espadrilles

Espace Vert Farré Mondeville Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2026-07-07 14:00:00

fin : 2026-07-10 22:00:00

Date(s) :

2026-07-07

Le festival Tongs & Espadrilles fête sa 15ème édition du 7 au 10 juillet 2026 à l’Espace Vert Farré de Mondeville ! Gratuit et ouvert à tous, cet événement familial propose quatre jours d’animations en plein air.

Le festival Tongs & Espadrilles fête sa 15ème édition du 7 au 10 juillet 2026 à l’Espace Vert Farré de Mondeville ! Gratuit et ouvert à tous, cet événement familial propose quatre jours d’animations en plein air.

Chaque jour de 14h à 18h, retrouvez des animations sportives, ateliers créatifs et espaces tout-petits. À 16h, retrouvez des spectacles jeune public. À 17h, c’est l’heure des concours tennis gonflable, cornhole, pétanque ou lancer de tongs selon les jours ! À 18h, laissez-vous tenter par une initiation Tai Chi, Disc Golf, Percussions ou Salsa. À 19h, chaque soirée démarre avec un temps fort concert, cours d’aérobic live ou Blind Test géant. À 20h30, place aux spectacles et concerts !

Parmi les temps forts un spectacle de jonglerie Les Balles Populaires , un concert de country folk par Les Fils de Juno , un spectacle clownesque Germaine et Germaine , un burlesque muet Les Tapas et un concert de clôture par le groupe Chanson d’Occasion .

Entrée libre et gratuite toute la semaine, pour toute la famille.

Organisé par Mondeville Animation en partenariat avec la Ville de Mondeville.

Retrouvez le programme complet sur notre site et nos réseaux sociaux. .

Espace Vert Farré Mondeville 14120 Calvados Normandie

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English : Tongs & Espadrilles

The Tongs & Espadrilles festival celebrates its 15th edition from 7 to 10 July 2026 at the Espace Vert Farré in Mondeville! Free and open to all, this family event offers four days of outdoor entertainment.

L’événement Tongs & Espadrilles Mondeville a été mis à jour le 2026-05-20 par Calvados Attractivité