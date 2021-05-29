Mondeville

Spectacle Élise Giuliani

3 Rue Ambroise Croizat Mondeville Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 21:00:00

fin : 2026-05-29 22:00:00

Date(s) :

2026-05-29

Élise arrive en robe satin, mais prépare-toi à finir en PLS émotionnelle. Normal elle est italo-ch’ti. Tiraillée entre l’élégance vénéneuse de l’Italie et la brutalité cash du Nord. Le charme de la dolce vita, le franc-parler d’un troquet lillois.

Elise Giuliani | humour

Vendredi 29 mai 21h

Belle bourrine, face B

Bienvenue dans ton date le plus chelou !

Élise arrive en robe satin, mais prépare-toi à finir en PLS émotionnelle. Normal elle est italo-ch’ti. Tiraillée entre l’élégance vénéneuse de l’Italie et la brutalité cash du Nord. Le charme de la dolce vita, le franc-parler d’un troquet lillois.

Pendant une heure, elle te déballe sa Face B sans filtre, entre humour trash, séduction déglinguée (ou éclatée) et aveux gênants.

Elle parle de sexe, d’amour, de famille, d’alcool et d’instincts inavouables avec la grâce d’un bulldozer en talons.

Découverte Avignon 2025

Adhérent·e 9 €

Sur Place 11 €

Internet 12 €

PASS SOIREE sur réservation

2 spectacles + 1 plat + 1 dessert

Adhérent·e 25 € Autre 30 € .

3 Rue Ambroise Croizat Mondeville 14120 Calvados Normandie +33 2 31 82 22 73

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English : Spectacle Élise Giuliani

Élise arrives in a satin dress, but be prepared to be emotionally flat on your back. Normal: she’s Italian-Chinese. Torn between the venomous elegance of Italy and the cash brutality of the North. The charm of la dolce vita, the outspokenness of a Lille bar.

L’événement Spectacle Élise Giuliani Mondeville a été mis à jour le 2026-04-16 par Calvados Attractivité