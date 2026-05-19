Concert Dans la peau de… Aznavour Mondeville Animation Mondeville
Concert Dans la peau de… Aznavour Mondeville Animation Mondeville vendredi 5 juin 2026.
Mondeville
Concert Dans la peau de… Aznavour
Mondeville Animation 3 Rue Ambroise Croizat Mondeville Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 20:00:00
fin : 2026-06-05 22:00:00
Date(s) :
2026-06-05
Après les divas et les succès de Disney et toujours coachés par Christelle Saboukoulou, les élèves de l’atelier chant s’essayent aux succès d’Aznavour…
Après les divas et les succès de Disney et toujours coachés par Christelle Saboukoulou, les élèves de l’atelier chant s’essayent aux succès d’Aznavour… .
Mondeville Animation 3 Rue Ambroise Croizat Mondeville 14120 Calvados Normandie +33 2 31 82 22 73
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English : Concert Dans la peau de… Aznavour
After the divas and Disney hits, and still coached by Christelle Saboukoulou, the singing workshop students try their hand at Aznavour’s hits…
L’événement Concert Dans la peau de… Aznavour Mondeville a été mis à jour le 2026-05-19 par Calvados Attractivité
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