Concert Dans la peau de… Aznavour Mondeville Animation Mondeville

Mondeville

Concert Dans la peau de… Aznavour

Mondeville Animation 3 Rue Ambroise Croizat Mondeville Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 20:00:00

fin : 2026-06-05 22:00:00

Date(s) :

2026-06-05

Après les divas et les succès de Disney et toujours coachés par Christelle Saboukoulou, les élèves de l’atelier chant s’essayent aux succès d’Aznavour…

Après les divas et les succès de Disney et toujours coachés par Christelle Saboukoulou, les élèves de l’atelier chant s’essayent aux succès d’Aznavour… .

Mondeville Animation 3 Rue Ambroise Croizat Mondeville 14120 Calvados Normandie +33 2 31 82 22 73

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert Dans la peau de… Aznavour

After the divas and Disney hits, and still coached by Christelle Saboukoulou, the singing workshop students try their hand at Aznavour’s hits…

L’événement Concert Dans la peau de… Aznavour Mondeville a été mis à jour le 2026-05-19 par Calvados Attractivité