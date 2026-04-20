Mondeville

P’tit resto

3 Rue Ambroise Croizat Mondeville Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 12:00:00

fin : 2026-05-29 14:00:00

Date(s) :

2026-05-29

Le P’tit Resto

Ouvert 1 fois par mois, réservez votre table au P’tit Resto !

L’espace rencontre de Mondeville Animation se transforme en restaurant de 32 couverts convivialité et gourmandise assurées ! pour ce resto pas comme les autres…

Le P’tit Resto

Ouvert 1 fois par mois, réservez votre table au P’tit Resto !

L’espace rencontre de Mondeville Animation se transforme en restaurant de 32 couverts convivialité et gourmandise assurées ! pour ce resto pas comme les autres…

Au menu un plat et un dessert confectionnés par des cuisiniers volontaires. Accompagnés par Bérénice, ancienne restauratrice, ils viennent tenter l’expérience d’un service de restauration, de l’idée du menu à l’addition. Ça vous tente ?

13 € (plat + dessert)

Vous souhaitez réserver votre place au P’tit Resto

02 31 82 22 73 .

3 Rue Ambroise Croizat Mondeville 14120 Calvados Normandie +33 2 31 82 22 73

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English : P’tit resto

Le P’tit Resto

Open once a month, book your table at Le P’tit Resto!

Mondeville Animation’s meeting place has been transformed into a 32-seat restaurant, where you’re sure to find something to eat and enjoy…

L’événement P’tit resto Mondeville a été mis à jour le 2026-04-16 par Calvados Attractivité