Mondeville

Julia Mevel

3 Rue Ambroise Croizat Mondeville Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 19:00:00

fin : 2026-05-29 20:00:00

Date(s) :

2026-05-29

Ça pop pop pop

Devenir commerciale, avoir un mec, vivre à Paris, trouver son combat… Tout est une explosion de défis qui fait pop pop pop !

Julia Mével | Humour

Vendredi 29 mai 19h

Ça pop pop pop

Devenir commerciale, avoir un mec, vivre à Paris, trouver son combat… Tout est une explosion de défis qui fait pop pop pop !

Unique sur la scène actuelle, ce spectacle est à lui seul un livre d’images une bande dessinée ! Julia Mével est l’illustration même de l’humour d’aujourd’hui culottée, animée, volubile !

A la fois autrice, actrice et chanteuse, on ne peut la mettre dans aucune case !

Découverte Avignon 2025

Adhérent·e 9 €

Sur Place 11 €

Internet 12 €

PASS SOIREE sur réservation

2 spectacles + 1 plat + 1 dessert

Adhérent·e 25 € Autre 30 € .

3 Rue Ambroise Croizat Mondeville 14120 Calvados Normandie +33 2 31 82 22 73

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English : Julia Mevel

Ça pop pop pop

Becoming a businesswoman, having a boyfriend, living in Paris, finding your fight… It’s all an explosion of challenges that make pop pop pop!

L’événement Julia Mevel Mondeville a été mis à jour le 2026-04-16 par Calvados Attractivité