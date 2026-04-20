Julia Mevel Mondeville
Julia Mevel Mondeville vendredi 29 mai 2026.
Mondeville
Julia Mevel
3 Rue Ambroise Croizat Mondeville Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 19:00:00
fin : 2026-05-29 20:00:00
Date(s) :
2026-05-29
Ça pop pop pop
Devenir commerciale, avoir un mec, vivre à Paris, trouver son combat… Tout est une explosion de défis qui fait pop pop pop !
Julia Mével | Humour
Vendredi 29 mai 19h
Ça pop pop pop
Devenir commerciale, avoir un mec, vivre à Paris, trouver son combat… Tout est une explosion de défis qui fait pop pop pop !
Unique sur la scène actuelle, ce spectacle est à lui seul un livre d’images une bande dessinée ! Julia Mével est l’illustration même de l’humour d’aujourd’hui culottée, animée, volubile !
A la fois autrice, actrice et chanteuse, on ne peut la mettre dans aucune case !
Découverte Avignon 2025
Adhérent·e 9 €
Sur Place 11 €
Internet 12 €
PASS SOIREE sur réservation
2 spectacles + 1 plat + 1 dessert
Adhérent·e 25 € Autre 30 € .
3 Rue Ambroise Croizat Mondeville 14120 Calvados Normandie +33 2 31 82 22 73
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English : Julia Mevel
Ça pop pop pop
Becoming a businesswoman, having a boyfriend, living in Paris, finding your fight… It’s all an explosion of challenges that make pop pop pop!
L’événement Julia Mevel Mondeville a été mis à jour le 2026-04-16 par Calvados Attractivité