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ciné pas tout seul L’objet du déli Mondeville

ciné pas tout seul L’objet du déli Mondeville lundi 1 juin 2026.

Adresse : 3 Rue Ambroise Croizat

Ville : 14120 Mondeville

Département : Calvados

Début : lundi 1 juin 2026

Fin : lundi 1 juin 2026

Heure de début : 13:30:00

Tarif :

Mondeville

ciné pas tout seul L’objet du déli

3 Rue Ambroise Croizat Mondeville Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-01 13:30:00
fin : 2026-06-01 17:00:00

Date(s) :
2026-06-01

Sortie cinéma collective le 1er juin organisée par Mondeville Animation, avec transport partagé et moment convivial après la séance de L’objet du délit .
Ciné pas tout seul
Animé par Jean-Noël
Le premier lundi du mois, rendez-vous vers 13h15 à Mondeville Animation pour aller au cinéma ensemble.
Ce mois-ci, ce sera le lundi 1er juin et nous irons voir L’objet du délit .
Un animateur vous accompagne et vous propose un film rassembleur. En minibus, en covoiturage, à vélo… une façon de ne pas aller au cinéma tout seul !
Prévoir quelques euros pour prendre un café et échanger après le film.
En collaboration avec l’UGC Ciné Cité
Tarif 7 € par personne
Proposé par Mondeville Animation   .

3 Rue Ambroise Croizat Mondeville 14120 Calvados Normandie +33 2 31 82 22 73 

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English : ciné pas tout seul L’objet du déli

Group cinema outing on 1 June organised by Mondeville Animation, with shared transport and a convivial moment after the screening of L’objet du délit .

L’événement ciné pas tout seul L’objet du déli Mondeville a été mis à jour le 2026-05-19 par Calvados Attractivité

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