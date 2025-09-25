Les Beaux Dimanches Lecture Au Fil de l’Eau

à l’Abbaye de l’Escaladieu BONNEMAZON Bonnemazon Hautes-Pyrénées

Début : 2026-03-08 15:00:00

fin : 2026-03-08

2026-03-08

Avec la fin de l’hiver l’appel de la rivière renaît, l’attrait des berges se fait sentir.

Maya Paquereau et Marc Lallement nous livrent les mots d’Hemingway, de Pierre Loti et de nombreux auteurs. Leurs récits, textes, nouvelles et romans nous font vivre la passion de l’eau, de la pêche en haute mer jusque dans les petits ruisseaux.

– Durée 45 min

– Réservation conseillée au 05 31 74 39 50 abbaye.escaladieu@ha-py.fr

English :

With the end of winter comes the call of the river, and the lure of its banks.

Maya Paquereau and Marc Lallement bring us the words of Hemingway, Pierre Loti and many other authors. Their stories, texts, short stories and novels bring to life their passion for water, from deep-sea fishing to small streams.

– Duration 45 min

– Reservations recommended: 05 31 74 39 50 abbaye.escaladieu@ha-py.fr

German :

Mit dem Ende des Winters wird der Ruf des Flusses wieder laut und die Ufer sind wieder attraktiv.

Maya Paquereau und Marc Lallement überliefern uns die Worte von Hemingway, Pierre Loti und zahlreichen anderen Autoren. Ihre Erzählungen, Texte, Kurzgeschichten und Romane lassen uns die Leidenschaft für das Wasser erleben, vom Hochseefischen bis hin zu den kleinen Bächen.

– Dauer 45 min

– Reservierung empfohlen unter 05 31 74 39 50 abbaye.escaladieu@ha-py.fr

Italiano :

Con la fine dell’inverno arriva il richiamo del fiume e il fascino delle sue rive.

Maya Paquereau e Marc Lallement ci riportano le parole di Hemingway, Pierre Loti e molti altri autori. Le loro storie, i testi, i racconti e i romanzi fanno rivivere la loro passione per l’acqua, dalla pesca d’altura ai piccoli corsi d’acqua.

– Durata: 45 minuti

– Prenotazione consigliata allo 05 31 74 39 50 abbaye.escaladieu@ha-py.fr

Espanol :

Con el final del invierno llega la llamada del río y el atractivo de sus orillas.

Maya Paquereau y Marc Lallement nos traen las palabras de Hemingway, Pierre Loti y muchos otros autores. Sus relatos, textos, cuentos y novelas dan vida a su pasión por el agua, desde la pesca de altura hasta los pequeños arroyos.

– Duración: 45 minutos

– Se recomienda reservar en el 05 31 74 39 50 abbaye.escaladieu@ha-py.fr

