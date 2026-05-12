Les Beaux Jours de Belloc danse, musique et poésie Abbaye Urt
Les Beaux Jours de Belloc danse, musique et poésie Abbaye Urt vendredi 10 juillet 2026.
Urt
Les Beaux Jours de Belloc danse, musique et poésie
Abbaye Abbaye de Belloc Urt Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 20:00:00
fin : 2026-07-10
Date(s) :
2026-07-10
Dans le cadre du festival de Belloc, la compagnie Hallet Eghayan vous propose un spectacle de danse contemporaine, ode à la solidarité, explorant cette notion au travers de quatre textes de personnalités inspirantes Bernard Devert, président fondateur d’Habitat & Humanisme, Elisabete Weiderpass, directrice du Centre international de recherche sur le cancer, Michel Pétrossian, compositeur et écrivain, et Xavier Du Crest, président de l’association Gaïa- Lyon.
À 21h15, un duo de txalapartari, un chanteur, une chanteuse et des danseuses fusionnent dans une performance unique, entre composition vivante et musicale pour célébrer la rencontre du mouvement et du son, en partenariat avec les grottes d’Isturitz et Oxocelhaya. .
Abbaye Abbaye de Belloc Urt 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 09 72 55 11 festivalbelloc@gmail.com
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English : Les Beaux Jours de Belloc danse, musique et poésie
L’événement Les Beaux Jours de Belloc danse, musique et poésie Urt a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme Pays Basque
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