Les Beaux Jours de Belloc soirée autour de l’Arménie Abbaye Urt

Urt

Les Beaux Jours de Belloc soirée autour de l’Arménie

Abbaye Abbaye de Belloc Urt Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 20:00:00

fin : 2026-07-08

Date(s) :

2026-07-08

Cette deuxième soirée du festival de Belloc commence avec un buffet champêtre autour de la cuisine arménienne, et se poursuit avec un concert de Khoren Umrikyan, joueur de duduk spécialisé en musiques traditionnelles arméniennes.

À 21h45, l’abbaye s’ouvre à la poésie de Serge Avédikian avec la projection du film Retourner à Sölöz . Celui-ci s’inscrit dans un parcours aux multiples dimensions l’histoire du village de Sölöz, la déportation du peuple arménien, les échanges de population, l’installation des musulmans des Balkans dans ce village, le dialogue et le rapprochement possible arméno-turc. La projection sera suivie par un temps d’échanges avec le réalisateur.

La soirée est proposée en partenariat avec l’association Agur Arménie du Pays Basque, .

Abbaye Abbaye de Belloc Urt 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 09 72 55 11 festivalbelloc@gmail.com

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English : Les Beaux Jours de Belloc soirée autour de l’Arménie

L’événement Les Beaux Jours de Belloc soirée autour de l’Arménie Urt a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme Pays Basque