Les bébés au musée ! au Musée Bernard d’Agesci à Niort Niort

Les bébés au musée ! au Musée Bernard d’Agesci à Niort

26 Avenue de Limoges Niort Deux-Sèvres

Début : 2026-03-19

fin : 2026-03-19

2026-03-19 2026-04-25 2026-05-12 2026-06-27

Une découverte pour les tout-petits (0-3 ans) et leurs accompagnateurs, adaptée à leurs rythmes. Comptines, balade et temps d’éveil sont prévus lors de cette toute petite visite imaginée pour émerveiller petits et grands.

Tarif 8 € par adulte accompagnateur, gratuit pour les -12 ans

Places limitées, renseignements et réservations 05 49 78 72 00 musee@agglo-niort.fr .

+33 5 49 78 72 00 musee@agglo-niort.fr

