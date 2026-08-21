UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Grignols

Les bébés lecteurs Le bourg Grignols

vendredi 25 septembre 2026 · Le bourg · Grignols

Les bébés lecteurs Le bourg Grignols

Informations pratiques

Début
vendredi 25 septembre 2026
Fin
vendredi 25 septembre 2026
Heure de début
09:30:00
Lieu
Le bourg
Adresse
Bibliothèque
Ville
24110 Grignols
Département
Dordogne
Tarif

Grignols

Les bébés lecteurs

Le bourg Bibliothèque Grignols Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25 09:30:00
fin : 2026-09-25

Date(s) :
2026-09-25

Animation autour des livres pour les enfants de moins de 3ans.

9h30, bibliothèque

Bibliothèque de Grignols 05 53 03 41 53
Animation autour des livres pour les enfants de moins de 3ans.

9h30, bibliothèque

Bibliothèque de Grignols 05 53 03 41 53   .

Le bourg Bibliothèque Grignols 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 03 41 53 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Les bébés lecteurs

Book activities for children under 3.

9:30 am, library

Grignols library 05 53 03 41 53

L’événement Les bébés lecteurs Grignols a été mis à jour le 2026-08-21 par Vallée de l’Isle en Périgord

À voir aussi à Grignols (Dordogne)