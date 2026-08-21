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Mercredi récréatifs Le bourg Grignols

mercredi 16 septembre 2026 · Le bourg · Grignols

Mercredi récréatifs Le bourg Grignols

Informations pratiques

Début
mercredi 16 septembre 2026
Fin
mercredi 16 septembre 2026
Heure de début
09:45:00
Lieu
Le bourg
Adresse
Bibliothèque
Ville
24110 Grignols
Département
Dordogne
Tarif

Grignols

Mercredi récréatifs

Le bourg Bibliothèque Grignols Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-16 09:45:00
fin : 2026-09-16 11:45:00

Date(s) :
2026-09-16

Activités manuelles “La Grenouille qui saute”, lecture d’histoires et jeux. A partir de 5 ans ½, animation gratuite.

9h45-11h45, Bibliothèque.

Bibliothèque de Grignols 05 53 03 41 53
Activités manuelles “La Grenouille qui saute”, lecture d’histoires et jeux. A partir de 5 ans ½, animation gratuite.

9h45-11h45, Bibliothèque.

Bibliothèque de Grignols 05 53 03 41 53   .

Le bourg Bibliothèque Grignols 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 03 41 53 

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English : Mercredi récréatifs

Book activities for children under 3.

9:30 am, library

Grignols library 05 53 03 41 53

L’événement Mercredi récréatifs Grignols a été mis à jour le 2026-08-21 par Vallée de l’Isle en Périgord

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