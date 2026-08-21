Mercredi récréatifs Le bourg Grignols

Informations pratiques

Grignols

Mercredi récréatifs

Le bourg Bibliothèque Grignols Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-16 09:45:00

fin : 2026-09-16 11:45:00

Date(s) :

2026-09-16

Activités manuelles “La Grenouille qui saute”, lecture d’histoires et jeux. A partir de 5 ans ½, animation gratuite.

9h45-11h45, Bibliothèque.

Bibliothèque de Grignols 05 53 03 41 53

Activités manuelles “La Grenouille qui saute”, lecture d’histoires et jeux. A partir de 5 ans ½, animation gratuite.

9h45-11h45, Bibliothèque.

Bibliothèque de Grignols 05 53 03 41 53 .

Le bourg Bibliothèque Grignols 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 03 41 53

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Mercredi récréatifs

Book activities for children under 3.

9:30 am, library

Grignols library 05 53 03 41 53

L’événement Mercredi récréatifs Grignols a été mis à jour le 2026-08-21 par Vallée de l’Isle en Périgord