Mercredi récréatifs Le bourg Grignols
mercredi 16 septembre 2026 · Le bourg · Grignols
Informations pratiques
Grignols
Mercredi récréatifs
Le bourg Bibliothèque Grignols Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-16 09:45:00
fin : 2026-09-16 11:45:00
Date(s) :
2026-09-16
Activités manuelles “La Grenouille qui saute”, lecture d’histoires et jeux. A partir de 5 ans ½, animation gratuite.
9h45-11h45, Bibliothèque.
Bibliothèque de Grignols 05 53 03 41 53
Activités manuelles “La Grenouille qui saute”, lecture d’histoires et jeux. A partir de 5 ans ½, animation gratuite.
9h45-11h45, Bibliothèque.
Bibliothèque de Grignols 05 53 03 41 53 .
Le bourg Bibliothèque Grignols 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 03 41 53
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Mercredi récréatifs
Book activities for children under 3.
9:30 am, library
Grignols library 05 53 03 41 53
L’événement Mercredi récréatifs Grignols a été mis à jour le 2026-08-21 par Vallée de l’Isle en Périgord
À voir aussi à Grignols (Dordogne)
- Les bébés lecteurs Le bourg Grignols 25 septembre 2026