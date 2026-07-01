AGENDA · Maltot
Les Before en Famille Maltot
samedi 18 juillet 2026 · Maltot
Informations pratiques
Maltot
Les Before en Famille
Place Charles Vauvrecy Maltot Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 09:30:00
fin : 2026-07-18 13:00:00
Date(s) :
2026-07-18
Before en Famille Samedi 18 Juillet de 9h30 à 11h Maltot
Before en Famille Samedi 18 Juillet de 9h30 à 11h Maltot Ateliers et activités pour toute la famille .
Place Charles Vauvrecy Maltot 14930 Calvados Normandie +33 6 24 57 09 40
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English : Les Before en Famille
Before en Famille Saturday 18 July, 9.30 am to 11 am Maltot
L’événement Les Before en Famille Maltot a été mis à jour le 2026-07-03 par Orne Odon Tourisme
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