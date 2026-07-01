Informations pratiques

Maltot

Les Before en Famille

Place Charles Vauvrecy Maltot Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 09:30:00

fin : 2026-07-18 13:00:00

Date(s) :

2026-07-18

Before en Famille Samedi 18 Juillet de 9h30 à 11h Maltot

Before en Famille Samedi 18 Juillet de 9h30 à 11h Maltot Ateliers et activités pour toute la famille .

Place Charles Vauvrecy Maltot 14930 Calvados Normandie +33 6 24 57 09 40

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English : Les Before en Famille

Before en Famille Saturday 18 July, 9.30 am to 11 am Maltot

L’événement Les Before en Famille Maltot a été mis à jour le 2026-07-03 par Orne Odon Tourisme