Les Belles Pages de l’Aisne, Eglise Notre Dame, La Ferté-Milon

Informations pratiques

Les Belles Pages de l’Aisne Samedi 19 septembre, 20h00 Eglise Notre Dame Aisne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T20:00:00+02:00 – 2026-09-19T21:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T20:00:00+02:00 – 2026-09-19T21:30:00+02:00

Un reflet musical des amitiés et rivalités de Racine avec ses illustres contemporains, Corneille, Molière et La Fontaine. Entre complicité et trahison, la révélation d’une personnalité riche et complexe à travers ses collaborations avec Lully et Molière, sa correspondance avec La Fontaine ou son combat contre Corneille.

Une galerie des grandes figures tragiques inspirant les meilleurs musiciens de l’époque, au fil d’un spectacle nourri de riches émotions et de grands dilemmes.

Durée 1h15

Tarifs : 10 € / Gratuit -18 ans

Réservation : Mairie – 03 23 96 70 45

Les Paladins,

Marthe Davost, soprano

Jean-François Lombard, haute-contre

Mario Konaka – NN, violons

Nicolas Crnjanski, violoncelle

Benjamin Narvey, théorbe

Jérôme Corréas, clavecin et direction

Extraits de :

M. A. Charpentier /Médée /Stances du Cid / Andromaque

J.B. Lully / Les Plaisirs de l’Ile enchantée / Idylle sur la Paix

P. Colasse / l’Astrée (La Fontaine)

J.P. Rameau / Hippolyte et Aricie

Créé par l’ADAMA / Développement des Activités Musicales dans l’Aisne, le dispositif « Les Belles Pages de l’Aisne » vise à valoriser la musique classique à travers des concerts de haut niveau, accessibles au public sur l’ensemble du département, dans une volonté de diffusion culturelle et d’aménagement culturel du territoire. Une manière d’allier la musique avec la riche tradition littéraire et artistique de notre territoire (Alexandre Dumas, Jean de la Fontaine, Racine…).

Au centre de cette édition 2026 : Marcel Proust, dont la vie et l’œuvre offrent d’intéressantes ramifications avec le territoire axonais, notamment autour du site de Coucy-le-Château et à travers des références musicales empruntant au répertoire français comme à Wagner. Au programme : de nombreux spectacles célébrant notre langue à la Ferté-Milon, Villers-Cotterêts, Soissons, Coucy-le-Château ou encore Château-Thierry !

En partenariat avec la Cité Internationale de la Langue Française.

Eglise Notre Dame 2 Rue des Rats 02460 La Ferté-Milon La Ferté-Milon 02460 Aisne Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://aisne.com/actualites/plumes-en-musique »}]

RACINE, AMITIÉS ET TRAHISONS Musique classique

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