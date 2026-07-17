Les Belles Sorties Dans le sens contraire au sens du vent Collectif Porte27 Baisieux

Informations pratiques

Baisieux

Les Belles Sorties Dans le sens contraire au sens du vent Collectif Porte27

Chemin d’Ogimont Baisieux Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-29 18:30:00

fin : 2026-09-29 19:00:00

Date(s) :

2026-09-29

Une pièce entre texte et fil de fer, qui parle de l’enfance et du désir de grandir.

Sur une écriture de Sylvain Levey, deux fildeféristes dialoguent en équilibre. Le fil devient un espace de jeu, de doute et de rencontre. Elles avancent, hésitent, se questionnent faut-il suivre le mouvement ou choisir une autre direction ?

Entre équilibre et déséquilibre, elles explorent la peur du vide, l’envie d’oser et la liberté de tracer son propre chemin.

Un spectacle sensible et poétique, qui célèbre la joie d’être soi et le courage de dire non.

**Distribution ** Fil de féristes Anne-Lise Allard, Marion Collé

**Pour y aller**

Gare Lille-Tournai, arrêt Baisieux

Bus lignes 72, 73, 78, arrêt Les Poètes ou Grand Baisieux

Station de vélos ou trottinettes électriques à proximité

Parking à proximité

**Sur place**

Buvette

Une pièce entre texte et fil de fer, qui parle de l’enfance et du désir de grandir.

Sur une écriture de Sylvain Levey, deux fildeféristes dialoguent en équilibre. Le fil devient un espace de jeu, de doute et de rencontre. Elles avancent, hésitent, se questionnent faut-il suivre le mouvement ou choisir une autre direction ?

Entre équilibre et déséquilibre, elles explorent la peur du vide, l’envie d’oser et la liberté de tracer son propre chemin.

Un spectacle sensible et poétique, qui célèbre la joie d’être soi et le courage de dire non.

**Distribution ** Fil de féristes Anne-Lise Allard, Marion Collé

**Pour y aller**

Gare Lille-Tournai, arrêt Baisieux

Bus lignes 72, 73, 78, arrêt Les Poètes ou Grand Baisieux

Station de vélos ou trottinettes électriques à proximité

Parking à proximité

**Sur place**

Buvette .

Chemin d’Ogimont Baisieux 59780 Nord Hauts-de-France +33 3 20 19 63 63 contact.associations@mairie-baisieux.fr

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English :

A play that blends text and wire, exploring childhood and the desire to grow up.

Based on a text by Sylvain Levey, two wire walkers engage in a dialogue while balancing on the wire. The wire becomes a space for play, doubt, and encounter. They move forward, hesitate, and question themselves: should they go with the flow or choose a different direction?

Between balance and imbalance, they explore the fear of the void, the desire to take risks, and the freedom to forge their own path.

A sensitive and poetic performance that celebrates the joy of being oneself and the courage to say no.

**Cast:** Fil de f%E9ristes: Anne-Lise Allard, Marion Coll%E9

**How to get there**

Lille-Tournai Train Station, Baisieux stop

Bus lines 72, 73, 78, Les Poètes or Grand Baisieux stop

Electric bike and scooter stations nearby

Parking nearby

**On-site**

Refreshment stand

L’événement Les Belles Sorties Dans le sens contraire au sens du vent Collectif Porte27 Baisieux a été mis à jour le 2026-07-17 par Hauts-de-France Tourisme