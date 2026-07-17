Les Belles Sorties Dans le sens contraire au sens du vent Collectif Porte27 Baisieux
mardi 29 septembre 2026 · Baisieux
Informations pratiques
Baisieux
Les Belles Sorties Dans le sens contraire au sens du vent Collectif Porte27
Chemin d’Ogimont Baisieux Nord
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-29 18:30:00
fin : 2026-09-29 19:00:00
Date(s) :
2026-09-29
Une pièce entre texte et fil de fer, qui parle de l’enfance et du désir de grandir.
Sur une écriture de Sylvain Levey, deux fildeféristes dialoguent en équilibre. Le fil devient un espace de jeu, de doute et de rencontre. Elles avancent, hésitent, se questionnent faut-il suivre le mouvement ou choisir une autre direction ?
Entre équilibre et déséquilibre, elles explorent la peur du vide, l’envie d’oser et la liberté de tracer son propre chemin.
Un spectacle sensible et poétique, qui célèbre la joie d’être soi et le courage de dire non.
**Distribution ** Fil de féristes Anne-Lise Allard, Marion Collé
**Pour y aller**
Gare Lille-Tournai, arrêt Baisieux
Bus lignes 72, 73, 78, arrêt Les Poètes ou Grand Baisieux
Station de vélos ou trottinettes électriques à proximité
Parking à proximité
**Sur place**
Buvette
Une pièce entre texte et fil de fer, qui parle de l’enfance et du désir de grandir.
Sur une écriture de Sylvain Levey, deux fildeféristes dialoguent en équilibre. Le fil devient un espace de jeu, de doute et de rencontre. Elles avancent, hésitent, se questionnent faut-il suivre le mouvement ou choisir une autre direction ?
Entre équilibre et déséquilibre, elles explorent la peur du vide, l’envie d’oser et la liberté de tracer son propre chemin.
Un spectacle sensible et poétique, qui célèbre la joie d’être soi et le courage de dire non.
**Distribution ** Fil de féristes Anne-Lise Allard, Marion Collé
**Pour y aller**
Gare Lille-Tournai, arrêt Baisieux
Bus lignes 72, 73, 78, arrêt Les Poètes ou Grand Baisieux
Station de vélos ou trottinettes électriques à proximité
Parking à proximité
**Sur place**
Buvette .
Chemin d’Ogimont Baisieux 59780 Nord Hauts-de-France +33 3 20 19 63 63 contact.associations@mairie-baisieux.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A play that blends text and wire, exploring childhood and the desire to grow up.
Based on a text by Sylvain Levey, two wire walkers engage in a dialogue while balancing on the wire. The wire becomes a space for play, doubt, and encounter. They move forward, hesitate, and question themselves: should they go with the flow or choose a different direction?
Between balance and imbalance, they explore the fear of the void, the desire to take risks, and the freedom to forge their own path.
A sensitive and poetic performance that celebrates the joy of being oneself and the courage to say no.
**Cast:** Fil de f%E9ristes: Anne-Lise Allard, Marion Coll%E9
**How to get there**
Lille-Tournai Train Station, Baisieux stop
Bus lines 72, 73, 78, Les Poètes or Grand Baisieux stop
Electric bike and scooter stations nearby
Parking nearby
**On-site**
Refreshment stand
L’événement Les Belles Sorties Dans le sens contraire au sens du vent Collectif Porte27 Baisieux a été mis à jour le 2026-07-17 par Hauts-de-France Tourisme