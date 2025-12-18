Les Belles Sorties – Jouer le jeu, Salle multisport, Verlinghem

Les Belles Sorties – Jouer le jeu Vendredi 24 avril, 18h30 Salle multisport Nord

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-24T18:30:00+02:00 – 2026-04-24T19:30:00+02:00

Fin : 2026-04-24T18:30:00+02:00 – 2026-04-24T19:30:00+02:00

Une figure parentale bienveillante et son jeune enfant s’apprêtent à rentrer à la maison. L’enfant veut retarder le départ, s’amuser encore un peu. Il invente alors le Jeu ! Très vite, il s’avère que pour l’adulte cette entreprise de Jouer le Jeu est tout sauf simple. Comment s’entendre entre générations quand on n’a pas les mêmes priorités ? Quand le temps ne s’écoule pas de la même façon ? Quand les règles ne sont là que pour être changées ? Le Jeu n’est en réalité qu’un prétexte, un moyen de passer du temps ensemble et tisser une relation.

Distribution : Antonin Lartaud et Florian Spiry, interprètes de la Cie de l’Oiseau-Mouche

Mise en scène : Emma Gustafsson / anima motrix

Texte : Jon Fosse

Traduction : Emma Gustafsson

Collaboration artistique : Laurent Hatat

Durée : 40 minutes

Tout public, à partir de 4 ans

Sur place : petite restauration

Pour y aller : bus ligne 51 arrêt mairie

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Proposé par la Compagnie de l’Oiseau-Mouche culture belles sorties

@ Markus Spiske