Les Belles Sorties – L’amour est déclaré, Théâtre de l’Eden, Lys-lez-Lannoy

Informations pratiques

Les Belles Sorties – L’amour est déclaré Mercredi 30 septembre, 20h00 Théâtre de l’Eden Nord

5 euros

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-30T20:00:00+02:00 – 2026-09-30T21:20:00+02:00

Fin : 2026-09-30T20:00:00+02:00 – 2026-09-30T21:20:00+02:00

Il y a cinq ans, Simon, 52 ans, a perdu sa maman. Aujourd’hui, il vient de perdre son papa. Pas d’amoureuse, pas d’amante, pas d’enfant à l’horizon, Simon se retrouve seul et orphelin. Et si, il devenait papa et construisait une famille, là, tout de suite, maintenant ? Idée improbable et farfelue qui va le mener dans une course folle, une épopée endiablée et émouvante : la quête de la femme de sa vie, de la future mère de ses enfants. Cette épopée qui le guidera jusqu’à un cercle d’hommes en Ariège, sera l’occasion, pour Simon, de se poser, avec tendresse et humour, différentes questions : quand est-ce qu’on est un bon père, y a-t-il un âge pour le devenir, et puis, d’ailleurs, c’est quoi être papa ?

Distribution : Écriture et interprétation Stéphane Hervé

Pour y aller

Bus Ligne 33 ou Liane 3, arrêt Saint Luc et Boutemy

Station de trottinettes ou vélos électriques à proximité

Parking à proximité

Théâtre de l’Eden 22 rue Jeanne d’Arc à Lys-Lez-Lannoy Lys-lez-Lannoy 59390 Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « evenement@lyslezlannoy.fr »}]

Proposé par Le Vivat