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Les Belles Sorties – L’amour est déclaré, Théâtre de l’Eden, Lys-lez-Lannoy

mercredi 30 septembre 2026 · Théâtre de l'Eden · Lys-lez-Lannoy

Les Belles Sorties – L’amour est déclaré, Théâtre de l’Eden, Lys-lez-Lannoy

Informations pratiques

Début
mercredi 30 septembre 2026
Fin
mercredi 30 septembre 2026
Lieu
Théâtre de l'Eden
Adresse
22 rue Jeanne d'Arc à Lys-Lez-Lannoy
Ville
59390 Lys-lez-Lannoy
Département
Nord
Tarif
5 euros

Les Belles Sorties – L’amour est déclaré Mercredi 30 septembre, 20h00 Théâtre de l’Eden Nord

5 euros

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-30T20:00:00+02:00 – 2026-09-30T21:20:00+02:00
Fin : 2026-09-30T20:00:00+02:00 – 2026-09-30T21:20:00+02:00

Il y a cinq ans, Simon, 52 ans, a perdu sa maman. Aujourd’hui, il vient de perdre son papa. Pas d’amoureuse, pas d’amante, pas d’enfant à l’horizon, Simon se retrouve seul et orphelin. Et si, il devenait papa et construisait une famille, là, tout de suite, maintenant ? Idée improbable et farfelue qui va le mener dans une course folle, une épopée endiablée et émouvante : la quête de la femme de sa vie, de la future mère de ses enfants. Cette épopée qui le guidera jusqu’à un cercle d’hommes en Ariège, sera l’occasion, pour Simon, de se poser, avec tendresse et humour, différentes questions : quand est-ce qu’on est un bon père, y a-t-il un âge pour le devenir, et puis, d’ailleurs, c’est quoi être papa ?
Distribution : Écriture et interprétation Stéphane Hervé

Pour y aller
Bus Ligne 33 ou Liane 3, arrêt Saint Luc et Boutemy
Station de trottinettes ou vélos électriques à proximité
Parking à proximité

Théâtre de l’Eden 22 rue Jeanne d’Arc à Lys-Lez-Lannoy Lys-lez-Lannoy 59390 Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « evenement@lyslezlannoy.fr »}]
Proposé par Le Vivat

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