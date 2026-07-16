Les Belles Sorties – Les Deux Pêcheurs, Centre culturel La Chênaie, Toufflers

Informations pratiques

Les Belles Sorties – Les Deux Pêcheurs Samedi 10 octobre, 20h00 Centre culturel La Chênaie Nord

2 euros, 1 euro avec le Pass Culture, gratuit pour les moins de 12 ans . Réservation en mairie ou sur place.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-10T20:00:00+02:00 – 2026-10-10T21:00:00+02:00

Fin : 2026-10-10T20:00:00+02:00 – 2026-10-10T21:00:00+02:00

Comédie aquatique d’après l’oeuvre de Jacques Offenbach

Musiques d’Offenbach, Ravel, Saint-Saëns, Poulenc, etc…

Deux chanteurs s’emparent d’une opérette autour de deux pêcheurs rivaux. Ils se disputent une place au bord de l’eau, ce qui déclenche une série de situations drôles et chantées. Le spectacle mélange opéra, opérette et chansons… Peu à peu, la rivalité laisse place à des moments de rencontre et d’émotion. Autour d’eux, des éléments imaginaires et musicaux enrichissent cette histoire poétique, drôle et touchante sur la solitude et le lien entre les personnes.

Distribution :

Igor Bouin et Romain Dayez, conception et direction artistique

Romain Dayez (baryton), Polissard

Igor Bouin (baryton), Gros-Minet

Flore Merlin ou Benjamin d’Anfray, piano

Barbara Le Liepvre ou Juliette Serrad, violoncelle

Tout public – famille

https://youtu.be/vbbNLrOQ1BY?si=kO_Fz1mN7IDq3hFs

Pour y aller

Bus ligne L3 arrêt Place

Parking à proximité

Centre culturel La Chênaie 32 rue de la Lys, Toufflers Toufflers 59390 Nord Hauts-de-France [{« owner »: {« uid »: 48488742, « type »: « agenda »}, « lastProcessedAt »: « 2026-07-16T13:55:34.678Z », « data »: [{« eventDuration »: 60, « bookingContact »: « contact@atelierlyriquedetourcoing.fr », « response »: {« passId »: 428277014, « isPending »: false, « addressId »: 920889}, « venueId »: 52477, « bookingEmail »: « contact@atelierlyriquedetourcoing.fr », « category »: « CONCERT », « operation »: « create », « musicType »: « CLASSIQUE-CHANT », « appliedAt »: « 2026-07-16T13:55:34.386Z », « duo »: true}, {« priceCategories »: [{« price »: 0, « label »: « Tarif unique », « id »: 0}, {« price »: 200, « label »: « Tarif unique », « id »: 1}], « response »: {« priceCategories »: [{« passId »: 2455932, « id »: 0}, {« passId »: 2455933, « id »: 1}]}, « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-07-16T13:55:34.511Z »}, {« response »: {« dates »: [{« passId »: 477859996, « id »: 2}]}, « dates »: [{« quantity »: 150, « priceCategoryId »: 1, « timingId »: 1791655200000, « id »: 2}], « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-07-16T13:55:34.677Z »}], « service »: « passCulture », « type »: « link », « value »: « https://passculture.app/offre/428277014 »}] [{« data »: {« author »: « Compagnie La Femme et l’Homme debout », « cache_age »: 86400, « description »: « Cru00e9ation 2024nLes deux pu00eacheurs, d’apru00e8s l’opu00e9rette de Jacques OffenbachnDuru00e9e : 1h – Tout publicnnhttps://www.femmehommedebout.com/prod…nnLes barytons Romain Dayez et Igor Bouin proposent une adaptation de l’opu00e9rette d’Offenbach sous la forme d’un spectacle familial tout public, tout aussi du00e9lirant, dru00f4le,gu00e9nu00e9reux que du00e9licat, tendre et touchant.nnL’histoirenDeux pu00eacheurs se disputent une place pru00e8s d’une riviu00e8re et, au rythme du2019aventures grotesques, finissent par se prendre du2019affection.nnGrosse farce de prime abord, lu2019idu00e9e est plus subtile qu’il n’y parau00eet. u00c0 travers la relation qui u00e9volue entre ces deux rivaux des berges, sont abordu00e9es la crainte de lu2019altu00e9ritu00e9, la surprise des rencontres, lu2019amitiu00e9 et la ru00e9conciliation, les u00e9tats du2019u00e2me humains, la peur du vide et plus largement, le sens de la vie.nnVenez rencontrer cette paire de barytons-pu00eacheurs hauts en couleur, mu00e9lodieusement accompagnu00e9s par deux merveilleuses musiciennes. Mettez votre plus beau K-Way, vos bottes en caoutchouc les plus confortables, et plongez avec eux dans cette fable pou00e9tique, aquatique et profondu00e9ment humaine.nnu00c9quipe artistiquenConception et direction artistique | Igor BOUIN & Romain DAYEZnRegards extu00e9rieurs | Vincent BOUCHOT & Denis Du2019ARCANGELOnScu00e9nographie, ru00e9gie gu00e9nu00e9rale et accessoires | Franu00e7ois-Xavier GUINNEPAINnCostumes et accessoires | Estelle BOULnnRomain DAYEZ, dans le ru00f4le de Polissard – barytonnIgor BOUIN, dans le ru00f4le de Gros-Minet – barytonnFlore MERLIN – pianonBarbara LELIEPVRE – violoncellennCOPRODUCTIONnLa Clef des ChantsnLa Comu00e9die de PicardienLe Thu00e9u00e2tre Edwige Feuillu00e8re de VesoulnLa Femme et lu2019Homme DeboutnnSOUTIENnDRAC Hauts-de-FrancenRu00e9gion Hauts-de-FrancenCNMnADAMI », « type »: « video », « title »: « LES DEUX Pu00caCHEURS Teaser », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/vbbNLrOQ1BY/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=vbbNLrOQ1BY », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCurpl1Z_v6BtTnnE_ySIckw », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://youtu.be/vbbNLrOQ1BY?si=kO_Fz1mN7IDq3hFs »}]

Proposé par l’Atelier Lyrique de Tourcoing

@Souffle