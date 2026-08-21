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Opération achat groupé de panneaux solaires à Toufflers, Annexe du restaurant scolaire, rue de l’église, Toufflers, Toufflers

jeudi 10 septembre 2026 · Annexe du restaurant scolaire, rue de l'église, Toufflers · Toufflers

Opération achat groupé de panneaux solaires à Toufflers, Annexe du restaurant scolaire, rue de l’église, Toufflers, Toufflers

Informations pratiques

Début
jeudi 10 septembre 2026
Fin
jeudi 10 septembre 2026
Lieu
Annexe du restaurant scolaire, rue de l'église, Toufflers
Adresse
rue de l'église toufflers
Ville
59390 Toufflers
Département
Nord
Tarif
Gratuit, sur inscription

Opération achat groupé de panneaux solaires à Toufflers Jeudi 10 septembre, 19h00 Annexe du restaurant scolaire, rue de l’église, Toufflers Nord

Gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-10T19:00:00+02:00 – 2026-09-10T20:00:00+02:00
Fin : 2026-09-10T19:00:00+02:00 – 2026-09-10T20:00:00+02:00

Opération achat groupé de panneaux solaires à Toufflers
Cette réunion, organisée avec la commune de Toufflers, est l’occasion de découvrir l’accompagnement proposé par Solaire en Nord et la MEL pour la démarche d’achat groupé de panneaux solaires : sécurisation, dimensionnement…
Jeudi 10 septembre 2026 – 19h-20h
Conférence
Lieu : Annexe du restaurant scolaire, rue de l’église, Toufflers
Inscription : https://solaire-en-nord.fr/calendrier/reunion-publique-dinformation-a-toufflers-demarche-groupee-solaire/
Animé par : Commune de Toufflers / Solaire en Nord / Urbanis

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Réunion publique

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