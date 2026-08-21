Opération achat groupé de panneaux solaires à Toufflers, Annexe du restaurant scolaire, rue de l’église, Toufflers, Toufflers
jeudi 10 septembre 2026 · Annexe du restaurant scolaire, rue de l'église, Toufflers · Toufflers
Informations pratiques
Opération achat groupé de panneaux solaires à Toufflers Jeudi 10 septembre, 19h00 Annexe du restaurant scolaire, rue de l’église, Toufflers Nord
Gratuit, sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-10T19:00:00+02:00 – 2026-09-10T20:00:00+02:00
Fin : 2026-09-10T19:00:00+02:00 – 2026-09-10T20:00:00+02:00
Opération achat groupé de panneaux solaires à Toufflers
Cette réunion, organisée avec la commune de Toufflers, est l’occasion de découvrir l’accompagnement proposé par Solaire en Nord et la MEL pour la démarche d’achat groupé de panneaux solaires : sécurisation, dimensionnement…
Jeudi 10 septembre 2026 – 19h-20h
Conférence
Lieu : Annexe du restaurant scolaire, rue de l’église, Toufflers
Inscription : https://solaire-en-nord.fr/calendrier/reunion-publique-dinformation-a-toufflers-demarche-groupee-solaire/
Animé par : Commune de Toufflers / Solaire en Nord / Urbanis
Annexe du restaurant scolaire, rue de l’église, Toufflers rue de l’église toufflers Toufflers 59390 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://solaire-en-nord.fr/calendrier/reunion-publique-dinformation-a-toufflers-demarche-groupee-solaire/ »}] [{« link »: « https://solaire-en-nord.fr/calendrier/reunion-publique-dinformation-a-toufflers-demarche-groupee-solaire/ »}]
Réunion publique
AMELIO