Opération achat groupé de panneaux solaires à Toufflers, Annexe du restaurant scolaire, rue de l’église, Toufflers, Toufflers

Informations pratiques

Opération achat groupé de panneaux solaires à Toufflers Jeudi 10 septembre, 19h00 Annexe du restaurant scolaire, rue de l’église, Toufflers Nord

Gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-10T19:00:00+02:00 – 2026-09-10T20:00:00+02:00

Fin : 2026-09-10T19:00:00+02:00 – 2026-09-10T20:00:00+02:00

Opération achat groupé de panneaux solaires à Toufflers

Cette réunion, organisée avec la commune de Toufflers, est l’occasion de découvrir l’accompagnement proposé par Solaire en Nord et la MEL pour la démarche d’achat groupé de panneaux solaires : sécurisation, dimensionnement…

Jeudi 10 septembre 2026 – 19h-20h

Conférence

Lieu : Annexe du restaurant scolaire, rue de l’église, Toufflers

Inscription : https://solaire-en-nord.fr/calendrier/reunion-publique-dinformation-a-toufflers-demarche-groupee-solaire/

Animé par : Commune de Toufflers / Solaire en Nord / Urbanis

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Réunion publique

AMELIO