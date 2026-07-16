Les Belles Sorties – Mercredi c’est sport !, Salle communale Escobecques, Escobecques

Informations pratiques

Les Belles Sorties – Mercredi c’est sport ! Vendredi 9 octobre, 19h00 Salle communale Escobecques Nord

5 euros, gratuit pour les moins de 12 ans. Réservation en mairie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-09T19:00:00+02:00 – 2026-10-09T19:45:00+02:00

Fin : 2026-10-09T19:00:00+02:00 – 2026-10-09T19:45:00+02:00

[Théâtre d’objet – Lecture en mouvement]

La maman de Zouz a décidé qu’il devait avoir une occupation le mercredi après-midi. Et comme le médecin a conseillé à Zouz de perdre un peu de poids, ce sera sport obligatoire… Tous les mercredis, il doit essayer un nouveau sport, et c’est vraiment pénible. Courir derrière un ballon, il déteste ça. Mais sa mère ne veut rien entendre. Mercredi prochain, il ira au foot. Et s’il n’aime pas le foot, elle l’inscrira au handball. Ou à la gym. Ou à la boxe.Chaque mercredi, Zouz se demande ce que sa mère va encore inventer. Jusqu’à ce qu’on lui propose enfin une activité physique très différente des autres… Peut-être une bonne surprise ? Il est malin, ce spectacle. Avec ses décors colorés et le théâtre d’objet, il évoque avec justesse les petits complexes ou énormes blocages que l’on peut avoir étant enfant. Et il nous prouve finalement qu’il y a une solution à tout !

Distribution : Adaptation de « Mercredi c’est sport » de Thomas Gornet (éditions du Rouergue). Mise en scène et interprétation Caroline Guyot et Thomas Gornet.

Tout public

Activité + Sélection de livres par la médiathèque + Bord de plateau

https://youtu.be/THDe2h7bxnE?si=nu46zsbB-WdlrEpp

Pour y aller

Bus ligne 64 arrêt Bon temps

Parking à proximité

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Proposé par Le Grand Bleu

@Thierry Laporte