Les Belles Sorties – The 3eatles, Espace extérieur, Place des 3 Maires, Bois-Grenier

Informations pratiques

Les Belles Sorties – The 3eatles Samedi 12 septembre, 12h00, 14h30 Espace extérieur, Place des 3 Maires Nord

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-12T12:00:00+02:00 – 2026-09-12T12:45:00+02:00

Fin : 2026-09-12T14:30:00+02:00 – 2026-09-12T15:15:00+02:00

The 3eatles ? Ce sont les Beatles… mais à 3 ! Trois multi-instrumentistes et chanteurs rendent hommage au répertoire indémodable qui a littéralement changé la face du monde et de la pop !

Pour y aller

Bus lignes 65 arrêt Mairie et 236 arrêt Bois Grenier Cimetière

Sur place

Buvette

Espace extérieur, Place des 3 Maires Place des 3 Maires, Bois Grenier Bois-Grenier 59280 Nord Hauts-de-France [{« owner »: {« uid »: 48488742, « type »: « agenda »}, « lastProcessedAt »: « 2026-07-16T09:08:39.034Z », « data »: [{« eventDuration »: « 0 », « bookingContact »: « contact@aeronef-spectacles.com », « response »: {« passId »: 428254882, « isPending »: false, « addressId »: 920322}, « venueId »: 22315, « description »: « linked desc », « bookingEmail »: « contact@aeronef-spectacles.com », « category »: « CONCERT », « operation »: « create », « musicType »: « POP-POP_ROCK », « appliedAt »: « 2026-07-16T09:08:38.718Z »}, {« priceCategories »: [{« price »: 0, « label »: « Tarif unique », « id »: 0}], « response »: {« priceCategories »: [{« passId »: 2455266, « id »: 0}]}, « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-07-16T09:08:38.838Z »}, {« response »: {« dates »: [{« passId »: 477833749, « id »: 1}]}, « dates »: [{« quantity »: 150, « priceCategoryId »: 0, « timingId »: 1789207200000, « id »: 1}], « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-07-16T09:08:39.033Z »}], « service »: « passCulture », « type »: « link », « value »: « https://passculture.app/offre/428254882 »}]

Proposé par l’Aéronef